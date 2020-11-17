"Да, улетели в 17:41. Борт другой", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что самолет "Аэрофлота" вылетел во вторник из Сургута в Москву в 08:08 (местного времени), но вынужден был приземлиться на запасной аэродром в Ханты-Мансийске. По предварительным данным, причиной посадки стал запах дыма в кабине пилота.

На борту воздушного судна находилось 60 пассажиров и шесть членов экипажа, приземление прошло в штатном режиме. Пострадавших нет.

Сургутская транспортная прокуратура и следственные органы Уральского следственного управления на транспорте СКР проводят проверку по факту авиационного инцидента с воздушным судном.