«С 16 ноября лица, прибывающие в Тунис из-за рубежа, необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не ранее, чем за 72 часа до посадки, а также соблюдать двухнедельный карантин либо дома, либо в специально выделенном отеле. Эти меры едины для всех», — сообщает пресс-служба министерства туризма и ремесел Туниса.

Как отметили в министерстве, желающие могут за свой счет сделать второй тест на коронавирус на шестой день. Если он будет отрицательным, то можно прекратить соблюдать изоляцию.

Между тем, граждане, планирующие поездку в Тунис на 5 или менее дней, освобождаются от карантина. «В случае невозможности пройти тест до прибытия, необходимо получить предварительное разрешение в санитарной службе вместе с необходимыми подтверждающими документами, программой пребывания и обязательством с их стороны скрупулезно выполнять профилактические меры», — пояснили в министерстве.

Как отметили в пресс-службе, в случае самоизоляции дома, региональные медицинские службы оставляют за собой право посещать жилые помещения с целью проверки соблюдения режима. Если будут выявлены нарушения, то граждан переведут в специальные отели, где они продолжат находиться на карантине за свой счет.

Также министерство сообщает, что туристы, прибывающие в Тунис прямыми чартерными рейсами на отдых, организованный туроператорами, освобождены от предоставления результатов теста и могут сразу отправляться в свой отель. Для таких гостей применяется специальный санитарный протокол.

Напомним, что прямое авиасообщение между Россией и Тунисом пока закрыто. Не выполняются ни регулярные, ни чартерные рейсы.

Ранее власти Туниса делили страны по эпидемиологической ситуации на "зеленые", "оранжевые" и "красные". Граждане стран из зеленого списка могли въезжать только со справкой о тесте, из оранжевого обязана были проходить карантин. Россия входила в красный список государств, гражданам которых был запрещен въезд в Тунис.