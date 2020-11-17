"День открытых дверей Сахалинской области для инвесторов мы проведем в начале декабря, это будет частично очный формат, а также в режиме онлайн. Регион представит проекты туристско-рекреационных кластеров "Итуруп Резорт" и "Лагуна Буссе". Всего на их территории предусмотрена реализация более 25 проектов. Предполагаемый общий объем инвестиций — свыше 20 млрд рублей", — рассказал глава региона.

По его данным, на территории этих кластеров планируют построить горнолыжный комплекс, гостиницы, визит-центры, зоны глэмпинга, пешие тропы, беседки для отдыха и многое другое.

"Вместе с инвесторами нам предстоит создать два крупных туристско-рекреационных кластера — на юге Сахалина, в районе озера Буссе, и на курильском острове Итуруп. Эти места уже привлекают многих туристов своей удивительной природой. Благодаря реализации проектов отдых здесь станет более комфортным", — отметил Лимаренко.

Он добавил, что правительство региона "открыто к диалогу с потенциальными инвесторами и ждет всех на презентацию". Ожидается, что участниками инвест-питчинга станут более 50 компаний, а также представители федеральных органов исполнительной власти, институтов развития Дальнего Востока и крупных российских банков.