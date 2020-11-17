«В новом сезоне конкурс будет проводиться в партнерстве с Ростуризмом, Росмолодежью и Общенациональным союзом индустрии гостеприимства (ОСИГ). Участников ждет новое специальное направление, изменения в конкурсной оценке и увеличение грантовой поддержки», — говорится в сообщении.

По словам руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, «туризм в России сегодня стоит на пороге больших изменений, и для этого нам необходимы новые кадры и новые проекты. Конкурс «Мастера гостеприимства» – один из инструментов, который позволяет выделить лидеров нашей отрасли», — сказала она.

Стать участником конкурса могут работники сферы туризма и сервиса, ресторанного бизнеса, event-менеджеры, авторы проектов в сфере гостеприимства, представители других креативных индустрий, желающих попробовать себя в этом профессиональном направлении. Победителям будет оказана грантовая поддержка на реализацию своих проектов, организована стажировка в ведущих туристических компаниях страны.

Как отмечают организаторы конкурса, во втором сезоне появится отдельный трек для студентов российских вузов – «Мастера гостеприимства. Студенты».

«Еще одно нововведение касается общей оценки конкурсантов. Если в прошлом году участники решали игровые кейсы, то в этом им нужно погрузиться в региональную специфику и решать реальные задачи по развитию внутреннего туризма в разных уголках страны. Также в этом году мы объявим конкурс среди городов на право проведения очных этапов», — добавил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

В первом сезоне конкурса «Мастера гостеприимства», который стартовал в 2019 году, приняли участие 20,9 тыс. человек из 85 регионов России. Победителями стали 62 человека из 29 регионов. Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».