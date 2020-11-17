"Крайне важной мерой поддержки были льготные кредиты для системообразующих предприятий, их получили все ключевые перевозчики отрасли. Однако срок их возврата уже наступает в апреле-мае 2021 года, и понятно, что по итогам низкого сезона возвращать их будет крайне сложно", — заявил замгендиректора S7 Дмитрий Куделькин на съезде Союза транспортников России.

Речь идет о кредитах, выданных в рамках постановлений №582 и №651, уточнил он.

"Предложение у нас простое — продлить (на один календарный год, до 2022-го — ИФ) сроки возврата данных льготных кредитов, и сроки, соответственно, субсидирования процентных ставок по ним", — сказал Куделькин.

S7 — российская авиационная группа, включает авиакомпанию "Сибирь" (летает под брендом S7 Airlines) и вспомогательные структуры. Основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми.