"Музей подготовил выставку "Встреча с прошлым", посвященную основателям музея и первым десяти годам его работы. Презентация выставки пройдет 1 декабря", — говорится в сообщении.

На ней можно будет увидеть редкие произведения, переданные из Сергиевского музея и оказавшиеся в фондах Музеев Московского Кремля, Государственной Третьяковской галереи, Государственного исторического музея, Российской государственной библиотеки, Государственного Эрмитажа.

На выставке представлены произведения живописи и декоративно-прикладного искусства 1920-1930-х годов, среди них работы художников, принимавших участие в создании музея: М.В. Боскина, В.И. Соколова, В.Ф. Мея. Также здесь выставлены старинные иконы.

В основе экспозиции — предметы, связанные с почитанием святых мощей основателя обители преподобного Сергия Радонежского.

В этом году Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник отметил свое 100-летие. В этот день в 1920 году был подписан декрет Совета народных комиссаров о создании музея на основе исторического собрания художественных ценностей Троице-Сергиевой лавры.