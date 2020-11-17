«Если говорить конкретными цифрами, то декабрь-новогодние праздники пока проданы на 60-70%. Продажи идут хорошо, сейчас загрузка 47-49% по работающим средствам размещения. В общем-то, все это, конечно, корректируется санитарно-эпидемиологической ситуацией и актуальными требованиями, которые могут поменяться. Но мы надеемся, что это будет все-таки с сохранением возможностей отдыха и размещения на территории республики», — сказал он на пресс-конференции во вторник.

Как отметил Волченко, во многих средствах размещения есть квалифицированный медперсонал, налажена коммуникация с местной медициной для оперативного реагирования на те или иные вызовы.

«В высокий сезон в Крыму взяли на себя обязательства официально и легально работать во время пандемии 832 объекта размещения, из них 73 санатория. На сегодня работает 367 средств размещения, из них 71 санаторий. То есть почти все санатории, которые работали в сезон, открыты и сейчас. Востребованность высокая, а, учитывая, что Крым – это исторически курорт для лечения и профилактики заболеваний дыхательной системы, то перспектива ясна», — пояснил он.

Кроме того, по мнению министра, чтобы обезопасить себя от коронавируса или облегчить течение болезни нужно обязательно проводить профилактику хронических заболеваний. «Это то, для чего создан санаторно-курортный комплекс. И даже если вакцина станет широко использоваться, это все равно будет востребовано», — заключил Волченко.

Он напомнил, что и летний сезон в Крыму прошел без срывов, несмотря на пандемию коронавируса. «В августе загрузка была беспрецедентная, почти 100%, это больше на 15%, чем годом ранее. Сентябрь-октябрь – плюс 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это серьезные цифры для индустрии, и она с ними справилась», — добавил он.

Между тем, глава Минтуризма Крыма считает, что санатории нуждаются в финансовой поддержке для организации специализированных программ по реабилитации после коронавируса.

«Это может быть и субсидирования процентных ставок, и прямые субсидии, и лизинговые программы, у нас большие надежды на нацпроект. Это программа кешбэка, заявленная Ростуризмом, которая реально действует. Плюс мы предложили для рассмотрения целевые субсидии для тех, кто работает с ковидом, в том числе и в регионах: это и врачи, и средний и младший медперсонал, и органы правопорядка – полиция, Росгвардия, а также соцработники и учителя», — отметил Волченко.