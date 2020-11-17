«В первом полугодии загрузка санаторно-курортной отрасли по сравнению с тем же периодом 2019 года снизилось на 51% и составила 1,3 млн. В прошлом году было 2,7 млн. Сейчас восстановление идет за счет отложенного спроса, за счет того, что удался третий квартал, и люди поехали, сезон получился длинным. Сам факт того, что сейчас, в ноябре, в разгар второй волны пандемии коронавируса, высокая загрузка на тех же Кавминводах во всех лучших санаториях – это свидетельство того, что те, кто знают санаторно-курортное лечение, понимают, что сейчас лучшее время, когда туда надо ехать», — сказал он на пресс-конференции, посвященной работе санаторно-курортной отрасли.

По словам Шпилько, способствовать загрузке санаториев могло бы продление программы кешбэка на туры по России, запущенной Ростуризмом 15 октября.

«Почему мы говорим о том, чтобы продлить программу кешбэка? Если это удастся, и люди захотят воспользоваться этой возможность, несмотря на коронавирус, у нас может получиться беспрецедентно успешное межсезонье, и в высокий сезон будущего года санаторно-курортный комплекс войдет не только без потерь, но и наоборот окрепшим», — добавил он.

По словам эксперта, представители туротрасли призывают власти продлить распродажу туров с кешбэком, которая должна завершиться 5 декабря, до первого полугодия 2021 года.