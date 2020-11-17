«В городах продолжают прорабатываться ограничительные меры с учетом роста пандемии. Если говорить о санаторно-курортном комплексе, то там программы не связаны с ограничениями, поэтому мы надеемся, что эта составляющая будет востребована в новогодние праздники и дальше зимой. Ситуация меняется каждый день, будем следить за прогнозами», — сказал он на пресс-конференции во вторник.

По словам Корнеева, санаторно-курортный комплекс Петербурга – единственный в мире крупный оздоровительный кластер, расположенный в северных широтах. «Около 12-15 тыс. мест размещения в санаторно-курортном комплексе имеют пансионаты с медицинской лицензией. Именно они первые приняли первый стандарт безопасности, разработанный Роспотребнадзором. Сейчас уже есть 7,10,15-дневные программы по реабилитации после ковида по разному профилю, по разным природным факторам, куда входят программы по насыщению кислородом легких, программы, связанные с кровью и т.д. Программы доступны как для жителей Петербурга, так и для гостей из регионов», — отметил он.