«Предложение действует при единовременном оформлении проездных документов для поездок «туда и обратно» и распространяется на спальные и купейные вагоны поездов формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»), которые будут отправляться с 27 декабря по 7 января», — говорится в сообщении.

Как отметили в компании, специальные тарифы и скидки не применяются одновременно с другими акциями. Также скидка не действует на покупку билетов на двухэтажные поезда, участвующие в акциях «В Новый год на двухэтажном поезде» и «Двухэтажные поезда по привлекательной цене», а также для организованных групп пассажиров и организованных групп детей.

АО «ФПК» рекомендует пассажирам соблюдать масочный режим в поездах.