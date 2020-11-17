"Функциональные возможности создаваемой платформы очень большие, то есть это своего рода такой маркетплейс. Туда мы заводим всех наших туроператоров, чтобы они могли представлять свои продукты, и в онлайн режиме каждый турист, зайдя на эту платформу, мог для себя забронировать тур или составить себе программу выходного дня", — сказал Зайцев на пресс-конференции во вторник.

Он подчеркнул, что сейчас эту платформу активно продвигают в социальных сетях.

"Мы сейчас активно вошли с этой платформой в социальные сети, рекламируем автономный округ, представляем там маршруты, связанные с теми направлениями туризма, которые мы развиваем, — это активный туризм, этнографический туризм, гастрономический туризм, промышленный", — отметил Зайцев.

По его словам, перспективное сейчас направление — промышленный туризм, когда в эту сферу вовлекаются промпредприятия.

"Промышленные предприятия приглашают на свое производство как жителей автономного округа, так и жителей России, потому что я уверен, не каждый житель знает, как, например, производится нефть, какое буровое оборудование используется. Это может стать дополнительным драйвером привлечения туристов в наш автономный округ", — подчеркнул директор департамента.