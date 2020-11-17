Гостиницы готовят дополнительную культурную программу. Так горнолыжный комплекс "Квань" рассчитывает построить самого большого снеговика страны, а гостиничный комплекс Ambassador Hotel Kaluga создаст резиденцию снежной королевы, в которой будут фотозоны, каток, ледяная горка, различные представления, конкурсы и мастер-классы.

Как сообщалось, торжества в рамках проекта "Калуга — Новогодняя столица России 2021" пройдут в Калуге с 12 декабря по 9 января. Хрустальная снежинка — ее символ — была принята 7 января 2020 года у Рязани.

Определены восемь городских площадок, на которых развернутся основные новогодние мероприятия. Город будет украшен в стиле ретрофутуризма с отсылкой к космическим достижениям советской эпохи. По замыслу разработчиков концепции, это послужит развитию отечественных высоких технологий в XXI веке.

Туристов ждет парад Дедов Морозов и Снегурочек, открытие резиденции калужского Деда Мороза — впервые она разместится в парке культуры и отдыха. На Театральной площади готовятся представить свой спецпроект актеры калужского драмтеатра, это будет "Театрализованный карнавал".

На сцене нового городского парка на улице Марата запланировано большое арктическое шоу "Легенды Севера". Также состоятся два гастрономических фестиваля: один — с едой, другой — с горячими напитками.

Почетный знак — хрустальная снежинка — будет храниться в Калуге до 9 января 2021 года.