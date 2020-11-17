«С декабря по май санатории страны могут принять на двухнедельную реабилитацию около пяти млн россиян», — сказал он на пресс-конференции во вторник.

Эксперт призвал российских граждан обратить внимание на возможности санаториев по организации реабилитационных программ для борьбы с коронавирусом. По его словам, Россия остается мировым лидером в сфере санаторно-курортного лечения, в стране действуют почти 1800 профильных учреждений общей емкостью почти 430 тыс. мест. Многие из них по оснащению не уступают лучшим клиникам.

«Сейчас, в низкий сезон, свободные места есть в самых лучших здравницах, а цена ниже, чем в высокий сезон. Кроме того, действует запущенная Ростуризмом программа кешбэка на туры по России, в рамках которой можно приобрести отдых со скидкой 20%. Скидка плюс кешбэк – нередко получается, что сейчас отдыхать и лечиться в санатории дешевле, чем оставаться дома с обычными семейными расходами», — подчеркнул Шпилько.

По его словам, сами здравницы активно внедряют постковидные реабилитационные программы.

Глава города-курорта Кисловодск Александр Курбатов, в свою очередь, сообщил, что санаторно-курортный комплекс города работает в штатном режиме, загрузка предприятий высокая.

«Я хотел бы, чтобы наши граждане знали о том, что санаторно-курортный комплекс страны и, в частности, Кавминвод, готов предложить технологии, методики, направленные на реабилитацию и выздоровление тех людей, которые переболели коронавирусом. Сегодня санаторный комплекс оснащен всеми видами оборудованиями физиотерапевтического, пульмонологического реабилитационного направления для приема пациентов с осложнениями после перенесенного коронавируса, нуждающихся в реабилитации», — подчеркнул он.