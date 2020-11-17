За девять месяцев 2020 года чистый убыток Airbnb составил $697 млн, что более чем в два раза превышает показатель за аналогичный период предыдущего года — $323 млн. Выручка компании за этот период составила $2,5 млрд против $3,7 млрд годом ранее.

В третьем квартале Airbnb смогла вернуться на прибыльный уровень благодаря существенному сокращению расходов. Она зафиксировала чистую прибыль в размере $219 млн при снижении выручки на 18%, до $1,34 млрд.

Однако компания предупредила, что возобновившийся рост заболеваемости COVID-19 в Европе, вероятно, ухудшит ее перспективы в четвертом квартале.

Airbnb сообщила, что планирует разместить акции на бирже Nasdaq на $1 млрд — эта сумма традиционно указывается компаниями, готовящимися к листингу, но обычно меняется позднее, когда становится понятен объем спроса на акции.

Данные о количестве акций и стоимости размещения будут обнародованы позднее. Бумаги компании, как ожидается, будут торговаться на бирже под тикером ABNB.

Источники агентства Bloomberg, знакомые с планами Airbnb, сообщают, что компания планирует привлечь порядка $3 млрд в рамках IPO, которое пройдет в декабре.

Главный исполнительный директор Airbnb Брайан Чески изучал идею проведения IPO в течение нескольких лет, и как раз тогда, когда компания готовилась к подаче заявки, началась пандемия коронавируса, пишет The Wall Street Journal. В результате резкого падения туристической активности бизнес Airbnb столкнулся с серьезными проблемами, и компании, чтобы остаться на плаву, пришлось привлечь дополнительный капитал и урезать расходы, в том числе за счет сокращения рабочих мест.

Проспект IPO показывает, что в третьем квартале бизнес Airbnb начал восстанавливаться после резкого спада во втором квартале, когда выручка компании упала на 72%, до $335 млн, а ее чистый убыток составил $576 млн.

По данным WSJ, Airbnb может получить оценку примерно в $30 млрд в ходе IPO. В рамках последнего раунда привлечения финансирования, когда компания уже столкнулась с резким падением спроса на услуги бронирования жилья из-за пандемии, она была оценена в $18 млрд, тогда как в 2017 году ее оценка достигала $31 млрд.

Ранее Airbnb сообщала, что разрешит сотрудникам компании выставить на продажу до 15% принадлежащих им акций в ходе IPO.

В проспекте IPO Airbnb сообщила также, что в добровольном порядке представила на рассмотрение министерства финансов США результаты внутреннего расследования, которое выявило потенциальные нарушения компанией режима американских санкций.

Airbnb изучила операции пользователей ее платформ в странах и территориях, для которых действуют санкции, а также проверила свои операции на предмет соответствия требованиям санкционных программ OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций), сообщила компания.

В июле OFAC сделал предупреждение Airbnb в связи с аспектами ее работы в Крыму, однако никаких штрафов в связи с этим на компанию наложено не было.

Airbnb была основана в 2008 году в Сан-Франциско и представляет собой сервис, который позволяет путешественникам забронировать жилье (от комнаты с хозяевами до отдельных коттеджей) у владельцев напрямую. За услугу компания берет себе комиссию как с владельцев жилья, так и со съемщиков. Airbnb представлена более чем в 100 тыс. городов мира.