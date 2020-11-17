Письмо с просьбой обратить внимание на возможности санаторно-курортной отрасли в сфере реабилитации коронавирусных больных направлено Владимиру Путину. Его подписали руководители Российского союза туриндустрии (РСТ), Национальной курортной ассоциации, отраслевых комиссий ТПП РФ и РСПП, а также более десятка федеральных и региональных объединений санаторно-курортных предприятий.

В обращении, которое есть в распоряжении портала «Интерфакс-Туризм», говорится о том, что Россия остается мировым лидером в области санаторного лечения, а сами санатории можно найти по всей территории страны, от Дальнего Востока до Балтики.

«Ни в одной стране не существует оздоровительного комплекса, включающего 1,8 тыс. санаторно-курортных учреждений общей емкостью 437 тыс. коек, с занятостью непосредственно на предприятиях более 385 тыс. человек. По уровню квалификации врачей и оснащения медицинским оборудованием многие санатории не уступают лучшим клиникам страны. Ежегодно в наших здравницах проходят оздоровление более 6,7 млн. россиян, а принять комплекс может намного больше и с размещением, и по курсовкам. Сами здравницы активно разрабатывают и внедряют соответствующие реабилитационные программы, чему существенно может помочь оперативная методическая поддержка Минздрава России и ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии», — пишут авторы письма.

Они напоминают, что в условиях, когда все силы брошены на борьбу с коронавирусом, больничные койки перепрофилируются, а сами врачи болеют, осложнилась работа всех звеньев городской медицины.

«Санаторно-курортный комплекс страны готов взять на себя часть нагрузки по терапевтическому лечению больных по большинству нозологий. Главное сейчас – сроки. Массовое восстановительное лечение в санаториях после коронавируса должно быть проведено безотлагательно с настоящего времени до весны будущего года включительно. Но важно донести до населения, большая часть которого мало знакома с возможностями курортной медицины, информацию о реабилитационных и смежных лечебных программах, провести своего рода срочный санаторный ликбез. А в этом вопросе без государственных СМИ, в особенности телеканалов, и административной поддержки не обойтись», — говорится в письме.

В нем также говорится, что одной из мер поддержки этого проекта уже стала запущенная Ростуризмом программа кешбэка на отдых в России, на реализацию которой правительство выделило 15 млрд рублей.

«Деньги из бюджета на программу выделены. Действие ее надо только продлить до второго полугодия будущего года, увязав в информационном поле с программами санаторной реабилитации. При этом финансирование таких программ по линии ОМС или целевых субсидий субъектам Российской Федерации, в том числе, предназначенных для финансирования оздоровления и реабилитации самих медицинских работников, учителей и других социальных групп, сделали бы проект более масштабным и эффективным», — говорится в обращении.

Его авторы подчеркивают, что санаторная реабилитация может стать «одним из ключевых преимуществ российской модели борьбы с коронавирусом».