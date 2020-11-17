С 19 ноября авиакомпания будет выполнять рейс в понедельник, среду, четверг и субботу, а с 27 ноября — еще и по пятницам. Рейс выполняется на самолете Boeing-737-800 на 173 пассажира.

"Рейс Грозный-Стамбул мы ввели в конце октября. Он пользуется спросом у пассажиров, поэтому увеличиваем частоту полетов, чтобы жители Северного Кавказа могли чаще летать", — приводятся в пресс-релизе слова президента "Utair — Пассажирские авиалинии" Павла Пермякова.

На сайте авиакомпании сообщается, что полеты в Турцию из Грозного компания начала выполнять с 25 октября три раза в неделю (понедельник, среда и суббота).

В марте из-за пандемии коронавируса Россия запретила все международные пассажирские авиаперевозки. В августе власти разрешили возобновить полеты в несколько стран, включая Турцию, но только из нескольких городов, в том числе из Грозного.

"ЮТэйр" входит в десятку крупнейших авиакомпаний РФ, летает более чем по 140 направлениям в России.