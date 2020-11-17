"Съем балконов и лоджий стал самой популярной услугой агентств недвижимости Сочи", — сообщил "Интерфаксу" руководитель одного из городских агентств недвижимости Виктор Петров во вторник.

Он отметил, что необычная услуга пользуется популярностью среди тех, кто в период пандемии решил поработать на курорте удаленно.

Он отметил, что" удаленщикам" ищут балконы, оборудованные всем необходимым для комфортной работы.

"Снять такую рабочую зону в Сочи стоит в среднем от 150 до 250 рублей в час. За эту сумму хозяева даже готовы напоить арендатора чаем и кофе. Аналогичные предложения от коворкингов, кафе и отелей обходятся значительно дороже", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Сочи наводнили туристы и "удаленщики". Многие отели забронированы на 90%. При этом на курорте удается сдерживать распространение коронавирусной инфекции, за 8 месяцев пандемии при населении в 600 тыс. человек в Сочи было 1697 заболевших.

Глава города Алексей Копайгородский обратился к туристам и "удаленщикам" с просьбой соблюдать санитарно-эпидемиологические требования Роспотребнадзора и режима повышенной готовности на фоне распространения коронавируса.