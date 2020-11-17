Он отметил, что необычная услуга пользуется популярностью среди тех, кто в период пандемии решил поработать на курорте удаленно.
Он отметил, что" удаленщикам" ищут балконы, оборудованные всем необходимым для комфортной работы.
"Снять такую рабочую зону в Сочи стоит в среднем от 150 до 250 рублей в час. За эту сумму хозяева даже готовы напоить арендатора чаем и кофе. Аналогичные предложения от коворкингов, кафе и отелей обходятся значительно дороже", — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что Сочи наводнили туристы и "удаленщики". Многие отели забронированы на 90%. При этом на курорте удается сдерживать распространение коронавирусной инфекции, за 8 месяцев пандемии при населении в 600 тыс. человек в Сочи было 1697 заболевших.
Глава города Алексей Копайгородский обратился к туристам и "удаленщикам" с просьбой соблюдать санитарно-эпидемиологические требования Роспотребнадзора и режима повышенной готовности на фоне распространения коронавируса.