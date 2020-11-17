"В области в очередной раз зафиксирован рост числа заболевших с начала пандемии. 159 было выявлено минувшим днем, что на 8 человек превышает статистику предыдущего максимума от 15 ноября. Этот непрерывной рост инфицированных идет с 27 сентября, когда в области было выявлено лишь 37 больных", — сказали в штабе.

Сложная ситуация наблюдается и в категориях инфицированных. Только за последние три дня заболел 71 сотрудник медицинских учреждений, 92 пенсионера и 25 учащихся средних школ. У заболевших диагностированы ОРВИ — 101 случай, пневмония — 36, есть и 18 бессимптомных больных.

В настоящее время в области развернуто 1586 коек для больных коронавирусом. По состоянию на утро понедельника их было занято 1009 мест. При этом большое число инфицированных проходят амбулаторное лечение в домашних условиях.

Правительство области с 12 ноября ввело новые меры по ограничению распространения коронавирусной инфекции. Так 6-10 классы школ областного центра переведены на дистанционное обучение. Высшие и средние ВУЗы региона уже занимаются в таком режиме.

В Калининградской области на 17 ноября на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 337 368 человек, из них выявлено 9 099 случаев заражения (5 858 человек выздоровели), умерли 108, остаются под медицинским наблюдением 2 867 человек.