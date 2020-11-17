" 17 ноября в аэропорту "Казань" в связи с неблагоприятными метеоусловиями — туман, видимость менее 100 метров — командирами экипажей рейсов из Москвы (Домодедово) и Кемерово было принято решение уйти на запасной аэродром", — уточнил Гатауллин.

Из данных онлайн-табло аэропорта следует, что рейсы авиакомпаний S7 и "Аэрофлот" Москва — Казань перенаправлены в татарстанский аэропорт "Бегишево", рейс авиакомпании "ЮВТ аэро" Кемерово — Казань перенаправлен в аэропорт Бугульмы. Также задерживается рейс авиакомпании "Победа" из Москвы в Казань.