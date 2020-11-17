"В аэропорту Сочи устанавливают оборудование для ультрафиолетового обеззараживания багажа. На железнодорожной станции Сочи открывают вторую половину досмотрового павильона. А в городских автобусах пассажирам начали выдавать маски", — сообщает пресс-служба администрации Сочи во вторник.

Помимо этого в аэропорту и на железнодорожных станциях размещена визуальная и звуковая информация о действующих на территории города ограничениях. С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции проводится обязательная бесконтактная термометрия всех входящих в терминалы пассажиров.

На территории всех транспортных узлов Сочи есть санитайзеры, которыми можно воспользоваться для дезинфекции рук и мобильных устройств. Увеличена частота санитарных обработок помещений. Особое внимание клининговые службы уделяют поверхностям, с которыми чаще всего контактируют граждане.

"Нам пришлось оптимизировать работу под условия действующих ограничений. В том числе свою роль сыграла отмена международных рейсов. Теперь внутренние линии обслуживают все три сектора аэровокзала, что позволяет справиться с возросшим пассажиропотоком. В рамках проекта "Безопасный аэропорт" для обеззараживания багажа пассажиров в настоящее время устанавливаются ультрафиолетовые излучатели, которые уничтожают все микроорганизмы, находящиеся на поверхности, без вреда для вещей. Мы призываем граждан проявлять более высокую ответственность, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, не снимать маски в аэровокзале и на борту воздушного судна. Встречающим и провожающим настоятельно рекомендуем сократить время пребывания в аэровокзале", — цитирует пресс-служба управляющего директора международного аэропорта Сочи Сергея Филиппова.

По информации сотрудников железнодорожного вокзала, сейчас около трех тысяч человек в сутки прибывают в Сочи по железной дороге. На станции курорта перед входом в вокзал звучит объявление о необходимости соблюдения масочного режима на вокзале и на территории города. В досмотровом павильоне работают мобильные бригады, которые предупреждают пассажиров при прохождении досмотра о необходимости использовать маски в вокзальном комплексе.

"В местах массового скопления людей на территории вокзала установлены санитайзеры и оборудованы специальные контейнеры для сбора использованных масок и перчаток. В дальнейшем они утилизируются в строгом соответствии с санитарными нормами. Мы готовы к увеличению пассажиропотока в полтора-два раза в преддверии зимнего курортного сезона и новогодних праздников. Чтобы избежать очередей и обеспечить социальное дистанцирование, будет открыта вторая часть зоны досмотра, также оборудованная всем необходимым для соблюдения действующего санитарного режима", — цитирует пресс-служба начальника станции Сочи Максима Левченко.

Также администрация жёстко контролирует и работу семи автотранспортных предприятий.

"Ежедневно на линию выходит более 800 автобусов, при этом каждое транспортное средства в обязательном порядке проходит предрейсовую дезинфекцию. Особое внимание уделяется состоянию здоровья водителей. Помимо стандартных процедур медицинского осмотра, каждый из них проходит термометрию. Жителям и гостям Сочи рекомендуем использовать безналичную форму оплаты проезда, а также соблюдать масочный режим в транспорте общего пользования", — приводит пресс-служба слова директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Владимира Пронкина.

Также власти Сочи ежедневно контролируют мониторинговые группы, в задачу которых входит проверка соблюдения масочного режима на транспорте. В их состав входят сотрудники департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи, а также представители полиции.

Режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлен до 1 декабря. С 16 октября в регионе действует обязательный масочный режим при нахождении в помещениях предприятий и организаций, транспорте и в местах массового скопления людей на улице.