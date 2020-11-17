Как сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги (ГЖД, филиал ОАО "РЖД"), движение поездов между станциями Владимир и Ковров временно приостановлено, внесены изменения в расписание движения пассажирских поездов.

Так, во вторник отменены поезда на маршруте от Нижнего Новгорода до Москвы и обратно N701 и N702 "Стриж", поезда N729 и N730"Ласточка". Пассажиры этих поездов смогут воспользоваться другими поездами Нижний Новгород — Москва и обратно, а также поездами Нижний Новгород — Ковров, Москва — Владимир.

Также для перевозки пассажиров на участке Нижний Новгород — Ковров назначены поезда N741/742 и N743/744 "Ласточка", для перевозки пассажиров на участке Москва — Владимир назначены поезда N747/748 и N749/750 "Ласточка".

Поезда N727 "Ласточка" и N703 "Стриж" Нижний Новгород — Москва отправятся по расписанию и проследуют по измененному маршруту Нижний Новгород — Арзамас — Муром — Вековка — Куровская — Орехово-Зуево и далее по маршруту.

Поезда N728 "Ласточка" и N704 "Стриж" Москва — Нижний Новгород отправятся по расписанию и проследуют измененным маршрутом Куровская — Вековка — Муром — Арзамас — Нижний Новгород.

Поезд N714 "Стриж" Санкт-Петербург — Самара отправлением из Санкт-Петербурга 17 ноября проследует измененным маршрутом: Орехово-Зуево — Куровская — Вековка — Муром — Арзамас и далее по основному маршруту. Пассажиры с билетами до Владимира могут совершить поездку на поезде N748 сообщением Москва — Владимир.

Поезда N84 Москва — Приобье и N92 Москва — Северобайкальск проследуют измененным маршрутом: Куровская — Вековка — Муром — Арзамас — Нижний Новгород, далее по основному маршруту.

Информация о задержках пассажирских поездов уточняется, добавляется в сообщении.

По состоянию на 8:00 мск 17 ноября аварийно-восстановительные работы на перегоне Новки-1- Тереховицы во Владимирской области продолжались. К этому времени завершены работы по локализации разлива (обваловке) вдоль первого пути, продолжаются работы по обваловке и созданию резервуара вдоль второго пути. Завершаются работы по укладке рельсо-шпалльной решетки на первом пути.

"Железнодорожники прилагают максимальные усилия для ликвидации последствий схода в кратчайшие сроки и скорейшего восстановления движения поездов на данном участке", — отмечается в сообщении.

В понедельник в 14:07 мск в районе станции Новки-I сошли с рельсов три десятка вагонов грузового поезда. Подвижной состав перевозил мазут. В результате ЧП погиб дорожный мастер. По данным местного управления МЧС, вылился груз из 6 цистерн. В регионе указом губернатора введен режим ЧС.