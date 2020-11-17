"Самолет сел", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры уточнили "Интерфаксу", что на борту воздушного судна находилось 66 пассажиров и шесть членов экипажа, посадка прошла в штатном режиме.

"Предварительная причина вынужденной посадки — запах дыма в кабине пилота", — отметил собеседник агентства.

По факту вынужденной посадки Сургутская транспортная прокуратура проводит проверку на предмет исполнения законодательства о защите прав потребителей и о безопасности полетов.

Как сообщалось, самолет вылетел из аэропорта Сургута в 8:08 (местного времени) вторника, но вынужден был уйти на запасной аэродром в Ханты-Мансийске.