"Рейсы SU2110/SU2111 и SU2116/SU2117 Москва-Афины-Москва будут выполняться два раза в неделю по четвергам и субботам. По мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться", — говорится в сообщении.

Продажа билетов открыта на сайте авиакомпании и у официальных агентов.

Регулярные авиаперевозки из РФ в Грецию, приостановленные из-за пандемии COVID-19, до сих пор запрещены. Из сообщения "Аэрофлота" следует, что он будет выполнять так называемые грузопассажирские рейсы, попасть на которые могут определенные категории пассажиров.

В настоящее время въезд на территорию Греции разрешён только гражданам страны, владельцам вида на жительство, некоторым другим категориям по специальным разрешениям греческих властей.