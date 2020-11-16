"Поезда "Ласточка" №№ 738, 740, 838 Москва — Иваново проследуют измененным маршрутом Москва (Курский вокзал) — Орехово-Зуево — Бельково — Иваново. Для пассажиров поездов "Ласточка", совершающих посадку на эти поезда и высадку в Шуе, организовано автобусное сообщение до станции Иваново", — говорится в сообщении.

Информация о времени задержки поездов уточняется. В понедельник в 14:07 мск (238 км) на участке сошли с рельсов 34 вагона грузового поезда. Состав перевозил мазут. В результате погиб дорожный мастер. По данным местного управления МЧС, вылился груз из 6 цистерн. В регионе указом губернатора введен режим ЧС.