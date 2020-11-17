"Мы стоим на пороге зимнего сезона. Сейчас фиксируется повышенный спрос на отдых в Сочи — бронирование активное, многие отели и гостиницы зарезервированы на 90%. Есть и те, кто уже полностью завершил продажи на новогодние праздники. Туроператоры сообщают, что в гости к нам приедут туристы из всех регионов России", — сказал мэр Сочи Алексей Копайгородский в видеообращении, размещенном в социальных сетях.

Он отметил, что "сочинское радушие и гостеприимство сегодня возможно только потому, что нам пока удаётся сдерживать распространение коронавирусной инфекции и не допускать ее очагов". Так, по его словам, за 8 месяцев пандемии при населении в 600 тыс. человек "в Сочи было всего 1697 заболевших".

"Обращаюсь ко всем прибывающим в наш город. Вам необходимо четко соблюдать требования режима повышенной готовности, который действует в Краснодарском крае. В первую очередь это строгий масочный режим внутри помещений и на улице в местах массового скопления людей, соблюдение социальной дистанции", — подчеркнул градоначальник.

Он напомнил и жителям города, что все санитарно-эпидемиологические меры и требования Роспотребнадзора должны соблюдаться в обязательном порядке.