Он отметил, что "сочинское радушие и гостеприимство сегодня возможно только потому, что нам пока удаётся сдерживать распространение коронавирусной инфекции и не допускать ее очагов". Так, по его словам, за 8 месяцев пандемии при населении в 600 тыс. человек "в Сочи было всего 1697 заболевших".
"Обращаюсь ко всем прибывающим в наш город. Вам необходимо четко соблюдать требования режима повышенной готовности, который действует в Краснодарском крае. В первую очередь это строгий масочный режим внутри помещений и на улице в местах массового скопления людей, соблюдение социальной дистанции", — подчеркнул градоначальник.
Он напомнил и жителям города, что все санитарно-эпидемиологические меры и требования Роспотребнадзора должны соблюдаться в обязательном порядке.