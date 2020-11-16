При этом, как отмечает компания, судебная практика по этой категории споров "формируется и в основной своей массе складывается в пользу "Аэрофлота".

"Суды в исковых требованиях пассажирам отказывают, руководствуясь изменениями, внесенными в Воздушный кодекс РФ, а также постановлением правительства РФ № 991 от 06.07.2020", — говорится в отчете.

В марте на фоне пандемии РФ запретила международные пассажирские рейсы, отдельные регионы ввели карантинные ограничение, в связи с чем спрос на перелеты упал до минимума. Из-за отсутствия выручки многие авиакомпании, включая крупнейшие — "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии", стали предлагать пассажирам отмененных рейсов вместо денег ваучеры на полеты в будущем. Хотя по действующему на тот момент законодательству перевозчики должны были возвращать пассажирам полную стоимость билета за отменный рейс независимо от тарифа.

К началу июля правительство узаконило право авиакомпаний выдавать ваучеры, внеся изменения в Воздушный кодекс и выпустив постановление. При этом ваучеры можно предложить взамен неиспользованных билетов, купленных до 1 мая 2020 года.