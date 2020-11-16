"Все билеты, проданные до 16 ноября на спектакли театра с 27 ноября по 31 декабря 2020 года признаются недействительными и подлежат возврату. Они принимаются кассами и будет полностью компенсированы. А новые билеты поступят в продажу в ближайшее время. Чтобы люди не запутались и не пришли со старыми билетами", — сообщила "Интерфаксу" пресс-атташе ГАБТ Катерина Новикова.

Она уточнила, что информация о правилах возврата билетов будет опубликован на сайте театр. Также на сайте театра в ближайшее время появится график начала продаж билетов на спектакли с 27 ноября по 31 декабря с учетом введённых ограничений по количеству продаваемых мест.

"К сожалению, выполняя требования приказа и указа, ограничивающих посещение спектаклей 25% зрителей от общего процента вместимости зрительного зала, мы должны так действовать", — добавила Новикова.

Также она подчеркнула, что из-за пандемии и сокращения мест в залах стоимость билетов меняться не будет.