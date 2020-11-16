Подготовка памятных мероприятий проводилась согласно Указу Президента РФ В.В. Путина.

Диорама создана творческим коллективом Студии военных художников им. М.Б. Грекова Министерства обороны РФ. Ее авторами стали Дмитрий Ананьев и Илья Лебедев.

"Живопись выполнена по классической технологии "холст/масло". Размер холста — 3.6 на 17 метров. Сама конструкция площадки повторяет ландшафт места событий и позволяет посетителям музея быть не сторонними наблюдателями, а непосредственными участниками боя, создавая иллюзию пространства на несколько километров вглубь пейзажа. Эффект усиливается звуками разрыва снарядов и выстрелов, дымом и криком людей. Сюжетом диорамы является собирательный образ последнего боя десантников 6 роты, многие из которых являлись выпускниками Рязанского училища ВДВ", — говорится в сообщении.

В открытие диорамы приняли участие командующий Воздушно-десантными войсками Андрей Сердюков, митрополит Рязанский и Михайловский Марк, директор ФАУ "Студия военных художников имени М.Б. Грекова" Министерства обороны РФ Татьяна Самарская, члены семей погибших при исполнении служебного долга, авторы диорамы, руководители Рязани, РГВВДКУ им. В.Ф. Маргелова, музея истории ВДВ, военнослужащие.

Командующий ВДВ А. Сердюков отметил героизм и мужество десантников 6 роты, значение подвига, который был совершен.

"В течение года во всех субъектах Российской Федерации проводятся памятные мероприятия, посвященные бессмертному подвигу 6 роты. Установлено 87 бюстов и памятников, открыта 61 мемориальная доска. 39-ти улицам и аллеям, 23-м образовательным и культурно-досуговым учреждениям, 17-ти юнармейским отрядам присвоены имена воинов-десантников. Создана 31 экспозиция в городах и населенных пунктах, местах рождения героев-десантников", — сказал он.

Командованием Воздушно-десантных войск музею ВДВ был передан уникальный архив, собранный духовенством и прихожанами в Храме Святого Александра Невского в г. Пскове, куда со всех концов страны людьми были присланы фотографии, личные письма, вырезки из газет, документы из военкоматов. Все собранные данные оцифрованы и объединены в электронный архив объемом более 500 Гб.