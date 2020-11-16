Как сообщается в пресс-релизе группы, чистый убыток за шесть месяцев, завершившихся 30 сентября, составил $3,8 млрд по сравнению с прибылью в размере $320 млн за аналогичный период прошлого года.

Выручка сократилась на 74% и составила $3,7 млрд.

"Мы начали текущий финансовый год в условиях глобального локдауна, пассажиропоток был приостановлен, — заявил председатель и генеральный директор Emirates Group шейх Ахмед бин Саид Аль Мактум. — В этой беспрецедентной для авиационной и туристической индустрии ситуации Emirates Group зафиксировала убыток по результатам первого полугодия финансового года впервые более чем за 30 лет".

Чистый убыток Emirates Airline в минувшем финполугодии составил $3,4 млрд по сравнению с прибылью в размере $235 млн в прошлом году.

Выручка авиаперевозчика упала на 75%, до $3,2 млрд. Это объясняется существенными ограничениями на полеты и путешествия по всему миру, связанными с пандемией COVID-19.

Операционные расходы Emirates Airline сократились на 52% на фоне общего снижения пассажирских провозных емкостей на 67%.

Всего за шесть месяцев авиакомпания перевезла 1,5 млн пассажиров — на 95% меньше, чем годом ранее. В то же время объем грузовых перевозок за этот период вырос на 65%.

Падение спроса на поездки вынудило Emirates Group сократить десятки тысяч рабочих мест. В период с апреля по сентябрь штат сотрудников группы был урезан на 24%, до 81 тыс. 334 сотрудников, что "соответствует потенциалу и ожидаемой операционной деятельности компании в ближайшем будущем", говорится в сообщении.

"Никто не может предсказать будущее, но мы ожидаем резкое восстановление спроса на поездки, как только вакцина против COVID-19 станет доступной, и активно готовимся к этому моменту", — сказал генеральный директор Emirates Group, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Он отметил, что в первом финполугодии Emirates Group получила финансовую помощь от правительства в Дубае в размере $2 млрд в виде инвестиций в акционерный капитал. "Эти средства помогут нам на пути к восстановлению", — добавил он.

Emirates Group помимо Emirates Airline владеет гостиницами, туроператором и компанией dnata, которая является одним из крупнейших поставщиков услуг для мировой авиаотрасли и представлена в 35 странах.