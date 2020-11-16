«Национальный проект должен дать возможность людям доступно, комфортно и безопасно путешествовать по стране, открывать для себя природные и культурные богатства России. Он также поможет сформировать по сути новую современную несырьевую отрасль экономики с миллионами рабочих мест по всей стране», — сказала она журналистам в понедельник.

По словам Догузовой, для решения всех этих задач Ростуризм вместе с бизнесом будет «создавать современную круглогодичную туристическую инфраструктуру, дефицит которой сегодня наши граждане остро чувствуют по всей стране».

«Мы также продолжим работать над снижением стоимости путешествий по стране, повышать качество и узнаваемость внутренних направлений. Так, чтобы для туриста соотношение цены и качества было оптимальным. Третий очень важный блок задач связан со снятием законодательных и административных барьеров, которые препятствуют ускоренному развитию отрасли. Эти три ключевых направления работы – создание продукта, формирование на него спроса и снятие административных барьеров – лягут в основу будущего национального проекта и составляющих его федеральных проектов», — подчеркнула глава Ростуризма.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с главой правительства Михаила Мишустина в понедельник сообщил, что Владимир Путин согласился на запуск нацпроекта по развитию внутреннего туризма. По его словам, задача этого документа – увеличение числа турпоездок по стране до 140 млн, числа работающих в отрасли – до 5 млн. Также он призвал увеличить частные инвестиции в инфраструктуру туризма, чтобы на каждый рубль бюджетных инвестиций приходилось 3-4 рубля частных.