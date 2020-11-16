Показатель в абсолютном выражении не приводится.

Падение перевозок в октябре было на уровне 35% год к году, к 1 ноября оно ускорилось до 42%, на следующий день достигло 51%. 10 ноября МАА зафиксировало максимальное падение показателя за прошедший период месяца — 53% год к году.

По данным ассоциации, в марте — после закрытия международного авиасообщения из-за COVID-19 — перевозки через крупнейшие аэропорты РФ рухнули на 25%, в апреле — на 91%, в мае — на 90%. В июне, после снятия карантинных ограничений, падение замедлилось до 75%, в июле — до 45%, в августе — до 28%, в сентябре — до 25%.