Полеты будут выполняться один раз в неделю, сообщает перевозчик.

О возобновлении регулярных авиаперевозок на Кипр правительство РФ пока не объявляло.

"Въезд на территорию республики Кипр разрешен только отдельным категориям пассажиров: гражданам Кипра, владельцам вида на жительство, некоторым другим категориям по специальным разрешениям властей Кипра", — отмечается в сообщении "Аэрофлота".

В марте на фоне пандемии COVID-19 РФ приостановила все коммерческие пассажирские рейсы за рубеж. Перевозчики продолжили выполнять только так называемые вывозные рейсы — для возвращения россиян из-за границы и отправки иностранцев на их родину.

В сентябре РФ отменила вывозные рейсы, а вместо них разрешила "Аэрофлоту" выполнять грузопассажирские перевозки за рубеж. В конце октября такие рейсы с частотой раз в неделю были разрешены и для других перевозчиков. Для пассажиров этих рейсов действуют ограничения в зависимости от страны прилета.

Как сообщалось, с 4 декабря рейсы из Москвы в Ларнаку возобновит дочка "Аэрофлота" — "Победа", полеты будут раз в неделю.