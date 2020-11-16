"В связи со сложной эпидемиологической ситуацией принято решение не проводить новогодние представления в Кремле в этом году", — сказала Крылова "Интерфаксу", добавив, что, "будет новогоднее представление в Государственном Кремлевском дворце без зрителей. С последующей трансляцией на телеканалах".

Также она сообщила, что будет установлена традиционная праздничная елка на Соборной площади. "В этом году главную новогоднюю ель планируется спилить в Наро-Фоминском районе в Подмосковье 9 декабря, а через два дня она будет установлена и наряжена в Кремле", — сказала представитель управделами.