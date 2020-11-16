"Мы планируем выполнять в Дубай один рейс в неделю по пятницам", — сообщил представитель компании.

Как сообщалось, в соответствии с распоряжением правительства РФ, возобновляется авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами, а также увеличивается количество рейсов в Казахстан, ОАЭ, на Кубу и Мальдивы.

Так, в Казахстан количество рейсов по маршруту Москва — Нур-Султан увеличится до трех рейсов в неделю, по маршруту Москва — Алма-Ата — до двух рейсов в неделю. В ОАЭ — до семи рейсов в неделю с учетом сокращения пассажиропотока в Турцию, на Кубу — до четырех рейсов в неделю, на Мальдивы — до восьми рейсов в неделю.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Основной акционер компании — ее гендиректор Сергей Скуратов. Авиакомпания эксплуатирует на условиях операционного лизинга 51 современный лайнер производства Airbus: три А320neo, два A321neo, 23 А320, 18 А321 и пять А319.