"С 16 ноября по 30 ноября 2020 года включительно приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов", — говорится в сообщении на сайте правительства республики.

Ограничение не распространяется на предприятия общественного питания, расположенные в гостиницах и других средствах коллективного размещения при условии предоставления услуг питания только для проживающих, а также на столовые, буфеты и кафе, организующие питание для работников организаций.

Кроме того, приостановлена деятельность объектов розничной торговли, торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных центров (в том числе работа детских развлекательных, общественных, игровых зон, зон отдыха, аттракционов, иных развлекательных заведений).

Также на две недели закрываются кинотеатры, салоны красоты, бани и сауны.

Продолжают работать продовольственные магазины, аптеки, магазины, торгующие мобильными телефонами и осуществляющие заключение договоров на оказание услуг связи, непродовольственными товарами первой необходимости.

По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, после 30 ноября ограничения продлеваться не будут. "Нам надо переломить рост заболеваемости в сторону снижения. Я надеюсь, что у нас это получится. Мы не намерены продлевать ограничения более, чем на две недели, потому что дальше уже экономические последствия будут тяжелыми. Здесь уже вопрос не только системы здравоохранения", — заявил Цыденов журналистам.