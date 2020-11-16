"Основная идея выставочного проекта показать точки соприкосновения двух арктических регионов, этносов: эскимосов и ненцев. На выставке, состоящей из двух разделов, представлено 46 подлинных реликвий, многие из которых настоящие шедевры косторезного искусства", — говорится в сообщении.

Первый раздел "Мифы, воплощенные в вещи" знакомит с артефактами, отражающими главные занятия древних эскимосов. Это детали гарпунного комплекса, крюки, гарпунный упор, крылатые предметы. На этих утилитарных предметах видны следы их употребления в повседневной жизни.

Второй раздел "Исследование Эквенского могильника" представляет собой историю обнаружения могильника, полевые исследования, открытия в ходе его изучения.

Пресс-служба отмечает, что эквенский могильник — уникальный памятник арктической археологии. По предположению ученых, в нем находилось не менее 500 погребений, к настоящему времени раскопано 330. Они поражают обилием и разнообразием прекрасно сохранившихся орудий охоты и предметов повседневности. Все они относятся к разным археологическим культурам. Ленинградские археологи в 1960-е годы нашли в могильнике около 6 тыс. предметов.

На экспозиции запланирована также демонстрация документального фильма российского режиссёра, научного сотрудника Института этнологии и антропологии РАН, члена Союза кинематографистов и Гильдии кинорежиссёров России Алексея Вахрушева "Летопись моржового кита" о косторезном искусстве Чукотки.

Выставка "Мифы и вещи" откроется 17 ноября, завершится 17 января 2021 года.