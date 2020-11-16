"С 17 ноября в связи со сложной эпидемиологической обстановкой допуск посетителей в мавзолей и к некрополю Кремлевской стены будет временно прекращен", — говорится в сообщении Центра по связям с прессой и общественной ФСО РФ.

Допуск в мавзолей уже прекращали в середине марта на неопределенный срок. Это так же было связано с противоэпидемическими мероприятиями, проводимыми в столице в связи с коронавирусной инфекцией. Однако с 1 июля посетители вновь смогли проходить к мавзолею и некрополю у Кремлевской стены.

В обычные дни мавзолей Ленина открыт для посещения каждые вторник, среду, четверг и субботу с 10 до 13 часов.