"Нужно понимать, как мы будем работать в декабре. Мы не можем объявить полный блэкаут на новогодние праздники. Не можем запретить людям гулять и встречать Новый год, несмотря на эпидемиологическую обстановку", — сказал Дюмин.

В то же время губернатор отметил, что уже приняты некоторые ограничительные меры по работе организаций общественного питания, в том числе ресторанов.

В свою очередь, по его словам, решение по работе гостиниц будет приниматься с учетом анализа влияния ограничительных мер на туристическую отрасль.

"В масштабах прошлых лет новогодних гуляний уже не будет. Но и загонять людей по домам тоже не планируется. Полностью заблокировать встречу Нового года — такого не будет" — подчеркнул Дюмин.

В Тульской области с 16 марта действует режим повышенной готовности. В регионе введен обязательный масочный режим, самоизоляция для лиц старше 65 лет. Кроме того, снижено до 10% количество зрителей на спортивных мероприятиях, ограничена работа организаций общепита в ночные часы.

По данным оперштаба, в Тульской области зарегистрировано 14468 случаев COVID-19, в том числе 138 — за последние сутки. При этом 12 144 человека выздоровели, 453 — умерли. На лечении находится 1871 человек.