"Авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") отменила ранее запланированные с 16 ноября 2020 года прямые рейсы по маршруту Стамбул- Калининград- Стамбул в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. На сегодняшний день рейсы отменены до 18 декабря 2020 года", — говорится в пресс-релизе.

Кроме того Nordwind отменила выполнение прямых рейсов из Калининграда в Сочи. Рейсы по данному направлению в рамках действия зимнего расписания выполняться не будут.

Ранее сообщалось, что в начале октября Nordwind получила допуск на полеты в Турцию из Калининграда соответствующим приказом Росавиации. На подготовку нового направления полетов авиакомпании требуется определенное время для различных согласований с аэропортами и службами воздушного движения.

В настоящее время из Калининграда в Турцию чартерные рейсы выполняют авиакомпании Royal Flight и Azur Air.

"Храброво" стал принимать международные рейсы с 24 августа.

"Храброво" входит в двадцатку крупнейших по пассажиропотоку аэропортов РФ. Владельцем терминалов аэропорта является холдинг "Новапорт" предпринимателя Романа Троценко.

По итогам 2019 года "Храброво" увеличило пассажиропоток на 10,3% по сравнению с предыдущим годом — до 2 млн 369 тыс. человек.