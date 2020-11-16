По информации издания The Seattle Times, в штате будут закрыты фитнес-клубы, театры и музеи, ресторанам будет разрешено работать только на открытом воздухе. Общественные мероприятия будут ограничены до пяти человек.

"В нашем штате бушует пандемия. Если ее не остановить, она приведет к перегруженности больниц и моргов, и это не даст людям возможности получить лечение при заболеваниях, не связанных с COVID-19", — цитирует губернатора газета.

Отмечается, что ограничительные меры будут действовать не менее четырех недель.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в США с начала пандемии выявлено более 11,3 млн случаев заражения коронавирусом, более 251 тыс. пациентов скончались.