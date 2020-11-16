Среди тех, кто выезжал с целью туризма, 98% граждан (757,5 тыс.) путешествовали в Турцию. Тем не менее, турпоток из России в эту страну снизился на 68,7% по сравнению с третьим кварталом 2019 года (2,4 млн россиян).

Второе место по числу поездок с целью туризма заняла Великобритания – 4,98 тыс. россиян. За ней следуют ОАЭ, страну с июля по сентябрь посетили 1,8 тыс. человек. Чуть больше тысячи граждан РФ отправились на Мальдивы, около 600 российских туристов ездили в США.

Шестое место заняла Абхазия (590 российских туристов), за ней следуют – Швейцария (574), Молдова (513), Армения (507), замыкает первую десятку Египет, его посетили 482 россиянина.

Вторую десятку открывает Германия, в третьем квартале туда путешествовали 480 граждан РФ. Далее следуют Узбекистан (258 человек), Испания (230), Италия (200), Киргизия (166), Франция (140), Израиль (137), Австрия (121) и Чехия (109). Вторую десятку замыкают Нидерланды, в июле-сентябре королевство посетили 103 россиянина.

Всего в третьем квартале за рубеж выехали 3,1 млн россиян, это на 80% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (16, 1 млн).

Лидером по общему числу выездов также стала Турция (1,1 млн), на втором месте – Абхазия (1 млн), Украина (400 тыс.), Казахстан (146,2 тыс.), Финляндия (80,1 тыс.).