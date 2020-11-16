Как сообщает пресс-служба регионального Минтранса, это обусловлено падением спроса на авиаперевозки вследствие ограничений, принятых для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Всего через аэропорты края было отправлено 5,15 млн пассажиров, количество прибывших составило 5,25 млн человек.

Так, пассажиропоток аэропорта Краснодара составил 2,58 млн человек, Сочи — 5,63 млн пассажиров, Анапы — 1,7 млн человек, Геленджика — 463 тыс.

"Базэл Аэро" объединяет аэропорты Краснодара, Анапы и Сочи. Последний также контролирует аэропорт Владивостока. В 2019 году эти четыре аэропорта вместе обслужили более 16 млн человек.

"Аэропорт "Геленджик", ранее также входивший в "Базэл Аэро", теперь принадлежит банку ВТБ и Таймуразу Боллоеву (основатель пивоваренной компании "Балтика"). Они владеют по 49,5% в уставном капитале. По итогам 2019 года пассажиропоток аэропорта вырос на 15%, до 338,786 тыс. человек.