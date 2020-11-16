В сообщении Korean Air Lines говорится, что 1,8 трлн вон, полученные в результате выпуска акций, будут использованы для покупки Asiana Airlines.

Корейский банк развития (Korea Development Bank, KDB), являющийся кредитором Asiana, инвестирует 800 млрд вон в холдинговую компанию Korean Air, Hanjin KAL Corp., за счет приобретения новых акций и конвертируемых облигаций Korean Air, говорится в сообщении авиаперевозчика.

В свою очередь, Hanjin KAL предоставит Korean Air полученные денежные средства в качестве кредита, что позволит ей профинансировать сделку с Asiana Airlines, и приобретет акции Korean Air на сумму 731,7 млрд вон.

Korean Air ожидает, что запланированное слияние с Asiana приведет к созданию авиакомпании, которая войдет в десятку ведущих в мире.

"Слияние двух авиакомпаний, как ожидается, еще сильнее повысит конкурентоспособность корейской авиационной отрасли за счет большей оптимизации маршрутов и сокращения расходов", — говорится в сообщении Korean Air.

Акции Korean Air по итогам торгов в понедельник подорожали на 12,5% после сообщения о сделке.