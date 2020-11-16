"В соответствии с штормовым предупреждением метеорологов, до конца суток 16 ноября, а также в течение суток 17 ноября на участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", — сообщает пресс-служба горадминистрации в понедельник.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи соблюдать все необходимые меры предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями.

"Все городские службы переведены в усиленный режим работы", — говорится в сообщении.