«Планируется, что реализация этого нацпроекта обеспечит к 2030 году рост основных показателей минимум в два раза. Например, рост внутренних турпоездок увеличится до 140 млн в год, а количество рабочих мест – почти до 5 млн», — сказал он на совещании главы правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами.

По словам Чернышенко, очень важно сделать все, чтобы можно было запустить мероприятия национального проекта к грядущему летнему туристическому сезону.

«В настоящее время разрабатывается комплексный план по подготовке и утверждению этого нацпроекта. Он включает в себя формы проектного управления, создания института развития, которые займутся и стимулированием спроса на туристический продукт, помощью в создании самого продукта, и, конечно, комплексное освоение территорией, включая планирование туристических поток, мастер-планирование, зонирование кластеров, развитие рынков земельных участков, которые будут предоставляться для строительства объектов туриндустрии», — сказал он.

Вице-премьер подчеркнул, что важной частью плана станет поддержка турбизнеса.

«Ну и, конечно, важен такой зеленый свет нашему турбизнесу. Фаст-трек, поддержка, которая будет включать в себя и льготные условия для получения кредитов, и мы будем помогать субсидированием процентной ставки, и многие другие вещи», — сказал Чернышенко.

Он попросил главу Кабмина дать поручение федеральным органам исполнительной власти определить и приоритезировать мероприятия в своих национальных программах, национальных проектах, федеральных проектах, которые оказывают влияние на развитие туризма.

«Думаю, что за месяц это нужно сделать и обращаю внимание – это не предусматривает перераспределения бюджетных средств. И также прошу вас поручить рекомендовать губернаторам – многие, конечно, это сделали, но нужен формальное поручение – сформировать региональные проекты с учетом основных подходов, механизмов реализации нацпроекта в сфере туризма», — добавил вице-премьер.

Нацпроект по развитию внутреннего туризма в 2021-2030 годах разрабатывается правительством. Он будет реализован в рамках трех федеральных проектов.