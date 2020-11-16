«Проведена большая работа, и президент на прошлой неделе дал согласие на запуск нового нацпроекта. Предварительно со всеми заинтересованными государственными, общественными организациями, с рабочей группой госсовета, с бизнес-сообществом была проведена подготовительная работа и создана правительственная комиссия по развитию туризма. В нее вошли все губернаторы, представители основных бизнесов туристической отрасли», — сказал Чернышенко.

Он подчеркнул, что основные приоритеты национального проекта – это «интеграция и оркестровка всех мероприятий государственных региональных программ, национальных проектов, федеральных проектов, мероприятий, которые оказывают влияние на развитие туризма и меры государственной поддержки, которые уже сейчас оказываются и будут оказываться правительством».

По его словам, эти меры «будут расширены и продолжены на системной основе».

«Задача, которая ставится – это сохранить, прежде всего, существующий турбизнес и создать понятные прозрачные условия для всех участников рынка, всех участников нацпроекта, особенно в текущих сложных обстоятельствах. Ну и также, когда все наладится, мы уверены, что это произойдет, дать возможность привлечь инвестиции в индустрию и подкрепить их необходимыми гарантиями. И эти принципы государственного-частного партнерства станут основой механизма реализации национального проекта. Это позволит обеспечить эффект синергии, когда на каждый вложенный рубль бюджетных инвестиций будет привлечено не менее 3-4 рублей средств частных инвестиций», — добавил вице-премьер.