"Поддерживаю, прошу вас организовать работу по созданию нового национального проекта в сфере туризма и внести предложения по этому вопросу на рассмотрение президиума совета по стратегическому развитию и национальным проектам", — сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

Данное поручение он дал своему заместителю Дмитрию Чернышенко, который курирует сферу туризма. Национальный проект по развитию туризма в 2021-2030 годах сейчас разрабатывается правительством. Его целевые показатели – трехкратный рост количества поездок граждан РФ по своей стране, увеличение количества рабочих мест в отрасли до почти 6 млн, увеличение вклада туротрасли в ВВП страны. Нацпроект будет реализован в рамках трех федеральных проектов, на его реализацию из бюджета будет выделено не менее 542 млрд рублей.