Как сообщается на сайте центра "Амурский тигр", встреча с маленькими хищниками, которые вышли к людям из любопытства, произошла на автомобильной трассе в одном из северных районов Приморского края.

На место выехали сотрудники охотнадзора. Они установили по следам, что неподалеку от места встречи находилась мать тигрят и контролировала их безопасность. После встречи с людьми тигрица увела малышей в тайгу.

Специалисты установили, что на вид тигрятам около 4-5 месяцев. Животные выглядят упитанными, а их поведение не вызывает беспокойства.