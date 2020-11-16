"Следующие 24 часа будут критически важными, но мы не будем ждать ухудшения ситуации", — заявил на пресс-конференции премьер-министр штата Стивен Маршалл.

Накануне были диагностированы четыре случая заболевания, однако в понедельник число инфицированных выросло до 17. 15 человек из них — члены одной семьи, включая того инфицированного, который работал в карантинном отеле.

В результате власти обязали сотни людей уйти на изоляцию, закрыли ряд школ и коммерческих предприятий. От жителей Южной Австралии потребовали носить маски, работать из дома и избегать ненужных путешествий. Были прекращены международные полеты в Аделаиду — административный центр штата. В свою очередь другие штаты страны ввели ограничения в отношении всех лиц, кто выезжает из Южной Австралии.

СМИ напоминают, что в Южной Австралии до этого момента очаги заболевания COVID-19 вне системы карантинных отелей последний раз фиксировались в августе.

Нынешний инцидент имел место на фоне постепенного открытия внутренних границ Австралии: полностью восстановить транспортное сообщение внутри Австралии планировалось к Рождеству.

Также СМИ указывают, что вспышка COVID-19, которая ранее заставила власти ввести изоляцию в Мельбурне — втором по величине городе страны, также имела источником происхождения отель для карантина. Однако после тысяч случаев коронавируса и сотен летальных исходов в этом районе страны, за последние две недели в Мельбурне не зафиксировали более ни одного случая болезни.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Австралии за время пандемии диагностировали 27 745 случаев заражения коронавируса. 907 инфицированных скончались, а 25 490 человек выздоровели.