"Сейчас в условиях пандемии, когда интерес к отдыху внутри страны растет, мы видим свою задачу в том, чтобы приезжающие на Кавминводы для оздоровления гости получили как можно больше впечатлений, в том числе в ходе культурно-познавательных маршрутов познакомились с уникальными достопримечательностями, историей создания курортов", — сказал министр, добавив, что такие программы будут интересны также жителям Ставрополья, особенно школьникам.

По его словам, Ставропольский край имеет богатейший историко-культурный потенциал, и развитие культурно-познавательного туризма в регионе находится в приоритете. К созданию новых увлекательных многодневных экскурсионных программ и маршрутов Минтуризм края привлекает туроператоров, экскурсоводов, краеведов.

Среди уже популярных у отдыхающих культурно-просветительская программа "По Лермонтовским местам", разработанная министерством вместе с туроператором "Лайт" (Пятигорск).

"В течение трех дней туристы смогут познакомиться с достопримечательностями Пятигорска, Ессентуков и Кисловодска, среди которых Эолова арфа, парк Цветник, грот Дианы, Провал, место дуэли М.Ю. Лермонтова, Гора-Кольцо, а также множеством музеев", — отметил собеседник агентства.

В частности, в Пятигорске можно "проникнуться атмосферой старинного города: пройти по тем же аллеям, заглянуть в те же гроты, где гулял Михаил Лермонтов и куда писатель привел героев повести "Княжна Мэри".

Мероприятия по развитию курортов и туризма проводятся на Ставрополье в рамках краевой госпрограммы "Туристско-рекреационный комплекс".